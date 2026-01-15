  1. Anasayfa
  4. Manisa'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hamit A., dere yatağında ölü bulundu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan Hamit A.'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları, bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, A.’nın dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamit A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hamit A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

Değişimi ve güzelliğiyle dikkat çeken Alemin Kralı'nın Ayben'i ağız içi masajıyla olay oldu
İstanbul'da güpegündüz otomobil taradılar: 1 ölü
Milyonları İlgilendiriyor... Hem tüm çalışanlar, hem de SSK ve BağKur emeklilerine 2026 uyarısı!
Yoğun kar yağışı geri dönüyor! Dondurucu soğuklara, kara, yağmura fırtınaya devam!
İzleyicisi pavyon kıyafetiyle yeni dansını beklerken, o cesur minisiyle davetten çıktı!
Altın ve gümüş zirveden sert bir düşüş yaşarken İslam Memiş'ten ''tuzağa dikkat'' uyarısı geldi!
Lüks sitenin önünde görülmemiş rezalet: Vatandaş çözümü kendi bulmak zorunda kaldı!
Çalıştığı kuyumcuyu soyup, otelde hayat kadını çağırıp arkadaşlarıyla alem yapmış...
