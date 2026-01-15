Manisa'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hamit A., dere yatağında ölü bulundu.
Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde oturan Hamit A.'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları, bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında ekipler, A.’nın dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamit A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hamit A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
