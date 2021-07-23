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Manisa'da korkutan yangın

Manisa'da korkutan yangın

Manisa’nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesi Burandere Mevkisinde başlayan orman yangınına Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve orman işletmeye ait 14 arazözle müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına alınarak yayılımı durduruldu. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemlerine başlandığı açıklandı.

Etiketler manisa orman yangını
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