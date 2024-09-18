Manisa'da okul müdürüne silah çeken veli yakalandı

Manisa'da okul müdürüne silahla ateş etmeye çalışan ancak silah tutukluk yapınca olay yerinden kaçan zanlı polis ekipleri tarafından Kuşadası'nda saklandığı evde yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait T., okul dışına çağırdığı müdür Mustafa Ö.’ye, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye çalışmıştı. Tabanca tutukluk yapınca şans eseri okul müdürü yara almazken Sait T. olay yerinden uzaklaşmıştı.

KUŞADASI'NDA SAKLANIYORDU

Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalarda şüpheli Sait T.'nin Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda şahsı yakalayarak Manisa’ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ve hastanedeki kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen veli Sait T. tutuklandı.

İHA