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Manisa'da orman yangını

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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yağbasan Mahallesi, Dibekdağı mevkiinde, bugün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Salihli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

DHA

Etiketler manisa orman yangını
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