Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı: 6 ölü 20 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada, minibüste bulunan inşaat işçilerinden 5'i olay yerinde, 1'i de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaza, saat 18.00 sıralarında, Salihli- Demirci yolu Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Demirci yönüne giden 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan panelvan minibüse arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıp, yoldan çıktı. Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 20 YARALI

Kazada, panelvan minibüste bulunan inşaat işçilerinden 5'i olay yerinde, 1'i de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı. minibüste sıkışarak yaşamlarını yitirenler itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneler ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların yoldan çekılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölen 6 kişiden 4’ün isimlerinin panelvan sürücüsü Mehmet Yanar, Çınar Baysak, Ahmet Yuva ve Erol Kılıç olarak açıklandı. Diğer iki kişinin kimliklerine ise ulaşılmaya çalışılıyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, kazayla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaza panelvan minibüsün hatalı sollaması sonucu meydana gelmiştir. Kaza sonucunda panelvanda bulunan 6 kişi ölmüş, otobüste şu ana kadar tespit edilen 8 yaralı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Ayrıca kamyonetin arkasından gelen otomobilde kazaya karışmıştır. Ancak otomobilde herhangi bir ölü ve yaralı yoktur."