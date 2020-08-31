Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireye cinsel saldırı tehdidi

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre Yavaş, hemşirenin talebine sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” yanıtını verdi.

Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

ÖNCE HEDEF GÖSTERDİ, SONRA TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın” tehdidinde bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.