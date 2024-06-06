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  4. Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı

Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı

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Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda sabah saatlerinde örtü yangını çıktı.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

9 ayrı noktada çıkan yangınlarda 800 dönüm buğday ekili arazi zarar görmüştü

Öte yandan Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Öte yandan Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre yaklaşık 800 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4, Derik ilçesinde de 5 ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölge halkının ihbarıyla yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve traktörlerle de köylüler müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangınlarda ilk belirlemelere göre 800 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi ile hasar tespit çalışmaları başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler Mardin yangın örtü yangını büyük yangın
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