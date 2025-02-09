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Mardin'de asansör düştü: Yaralılar var

Mardin'de asansör düştü: Yaralılar var
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binada, 1'inci kattan düşen asansör kabinindeki 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki asansör kabini, bilinmeyen nedenle 1’inci kattan düştü. Kabinde bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla asansör kabininden çıkarıldı. Yaralılara, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler Mardin asansör düştü
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