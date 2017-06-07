Mardin'de çatışma: 1 asker şehit

Mardin'in bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti



Mardin'in Dargeçit İlçesi kırsalında 3 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede başlatılan operasyon kapsamında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Mardin Valiliği'nin bugün saat 06.00'dan itibaren ilan ettiği Dargeçit İlçesi'nin kırsal Kısmetli, Kılavuz ve Değerli mahallelerindeki sokağa çıkma yasağının ardından bölgede faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lılar için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Van'da çatışma; 1 asker şehit

Van'ın Başkale ilçesinde, PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde sürdürülen terör operasyonu sırasında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Yaralı asker kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Tunceli’de patlama

unceli'nin Pülümür İlçesi'nde arazi tarama faaliyeti sırasında PKK'lıların önceden tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Pülümür İlçesi yakınlarında bulunun Meydan Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lılar, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 2 uçman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.