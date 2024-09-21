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Mardin'de feci kaza: 3 Kişi hayatını kaybetti

Mardin'de feci kaza: 3 Kişi hayatını kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de feci bir kaza yaşandı. Kazada, otomobil, sulama kanalına düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza, Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ASS ... plakalı araç, kontrolden çıkarak GAP sulama kanalına devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

AA

Etiketler Mardin mardin kaza mardin trafik kazası Mardin son kaza
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