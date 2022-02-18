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  4. Mardin'de JÖH personeli uzman çavuşa kanlı pusu: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de JÖH personeli uzman çavuşa kanlı pusu: 1 ölü, 3 yaralı

Tunceli'de görev yapan ve Jandarma Özel Harekat'ta görevli uzman çavuş, izinli olarak gittiği memleketi Mardin'de kız arkadaşının kardeşleri tarafından pusuya düşürüldü. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş'a pusu kuran kardeşlerden 1'i ölürken diğer 3'ü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapmakta olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet A. babasının rahatsızlığı nedeniyle birliğinden izin alarak memleketi Mardin'e gitti.

Jandarma Uzman Çavuş'un kız kardeşleriyle olan ilişkisi nedeniyle hırslanan 4 kardeş, kaleşnikoflarla Uzman Çavuş Ahmet A.'ya güpegündüz sokak ortasında pusu kurdu.

Kendisine kurulan pusuyu fark eden Ahmet A. çıkan çatışmada beylik tabancasıyla 4 kardeşe karşılık verdi.

Çatışma esnasında Jandarma Uzman Çavuş Ahmet A.'ya pusu kurduğu belirlenen Yusuf D. Abdurrahim D., Gökhan D. ve Fatih D. yaralı olarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökhan D. hastanede vefat ederken, sağ gözünden yaralanan Yusuf D. gözünü kaybetti. Fatih D. ve Abdurrahim D.'nin ise hayati tehlikeleri devam ediyor.

Olay savcılığa intikal ederken, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi de bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Çatışma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

 

 

Etiketler jandarma özel harekat çatışma kız meselesi ölü yaralı
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