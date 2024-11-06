Mardin'de katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Mardin'de hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime T., Eyüp T. ve Hatice T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖLÜ SAYISI 4’E ÇIKTI

Kazada yaralanan 5 kişiden Fatma E. (60) de kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazada ölü sayısı 4’e çıkarken, yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

DHA