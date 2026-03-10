  1. Anasayfa
Mardin'de kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Güncelleme:

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kaynakkaya Mahallesi’nde kuduz şüphesi nedeniyle karantina kararı alındı. Aniden rahatsızlanan bir inekten alınan numuneler laboratuvara gönderilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında yer alan Kaynakkaya Mahallesi'nde kuduz alarmı verildi. Mahalledeki bir işletmede bulunan ineğin ani rahatsızlığı üzerine başlayan süreç, tüm mahallenin karantinaya alınmasıyla sonuçlandı.

İnekte kuduz şüphesi

Besicinin haber vermesiyle olay yerine gelen veteriner hekim, hayvanda sergilenen belirtiler üzerine "kuduz" şüphesini raporladı. Durumun ivedilikle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesiyle birlikte, uzman ekipler koruyucu kıyafetlerle mahalleye sevk edildi.

Mahalle karantinaya alındı

Şüpheli hayvandan alınan numuneler, kesin teşhis için laboratuvara gönderildi. Tarım ve Orman Bakanlığı prosedürleri gereği; Kaynakkaya Mahallesi ikinci bir duyuruya kadar resmen karantinaya alındı. Alınan önlemler kapsamında mahalleye her türlü hayvan giriş ve çıkışı tamamen durduruldu.

İnekten alınan numunenin sonuçlarının cuma günü çıkması bekleniyor. 

 

DHA

