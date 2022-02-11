Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan mermilerden her iki taraftan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Silahlı kavganın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırıya uğrayan ve otomobilden inen kişinin kaçtığı, 2 yaralının da yerde yattığı anlar görüntülerde yer aldı. Olaydan sonra polisin Artuklu ilçesinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.
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