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  4. Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Kabalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabancalardan çıkan mermilerden her iki taraftan 4 kişi yaralandı.

 İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

 O ANLAR KAMERADA
Silahlı kavganın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırıya uğrayan ve otomobilden inen kişinin kaçtığı, 2 yaralının da yerde yattığı anlar görüntülerde yer aldı. Olaydan sonra polisin Artuklu ilçesinde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Etiketler mardin sokak sokak ortası kavga
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