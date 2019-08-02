  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Ağustos 2019 22:52

Mardin'de teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Mardin'de teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1'i ağır 4 yaralı
A+ A-

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'li teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi.

Açılan ilk ateşte 4 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi.

Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DHA

asker , yaralı , çatışma , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM