Markette alışveriş yapanlara otomobil çarptı

Göynük ilçesi Sofular Mahallesi'nde otomobiliyle gitmekte olan 65 yaşındaki Ziyafettin B. direksiyonun kontrolünü kaybedince yol kenarındaki markete daldı. Kapı doğramaları ve camları kırılan markette alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazanın ardından ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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