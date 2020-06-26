SON DAKİKA
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN YENİ AÇIKLAMA!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Haziran 2020 14:27

Markette alışveriş yapanlara otomobil çarptı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil markete daldı. Kazada, markette alışveriş yapan 3 kişi yaralandı.

Markette alışveriş yapanlara otomobil çarptı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Göynük ilçesi Sofular Mahallesi'nde otomobiliyle gitmekte olan 65 yaşındaki Ziyafettin B. direksiyonun kontrolünü kaybedince yol kenarındaki markete daldı. Kapı doğramaları ve camları kırılan markette alışveriş yapan yabancı uyruklu 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Market çalışanlarının büyük panik yaşadığı kazanın ardından ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
trafik kazası , market , kaza , markette otomobil çarptı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM