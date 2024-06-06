  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Markette çarşaflı kızlara hakaret kavgası

Markette çarşaflı kızlara hakaret kavgası

Markette çarşaflı kızlara hakaret kavgası
Güncelleme:

Sakarya’da bir markette çarşaflı genç kızlara “Kara Fatmalar, G…ü boklular” şeklinde hakaretler sıralayan 63 yaşındaki N.Ş isimli kadın gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette çarşaflı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çarşaflı kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

Etiketler kara çarşaflı çarşaflı genç kızlar kara fatmalar hakaret market
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni transferi ünlü model ve oyuncu Ana de Armas oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi ünlü model ve oyuncu Ana de Armas oldu Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili bomba iddia Erdoğan-Akşener görüşmesiyle ilgili bomba iddia Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı Yabancı uyruklu veli okul müdürü ve müstahdeme zincirle saldırdı Karadeniz'de can pazarı: Tur teknesi battı, ölüm kalım savaşı kamerada Karadeniz'de can pazarı: Tur teknesi battı, ölüm kalım savaşı kamerada Benzin ve motorine indirim geliyor Benzin ve motorine indirim geliyor Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Yunan restoranında İzmir Marşı sürprizi Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Marmara Denizi'nden 2 dev çıktı; balıkçılar bile şaşırdı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ? Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak ? İnternet tarifelerine büyük zam İnternet tarifelerine büyük zam Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil belli oldu Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil belli oldu