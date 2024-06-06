Markette çarşaflı kızlara hakaret kavgası
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Sakarya’da bir markette çarşaflı genç kızlara “Kara Fatmalar, G…ü boklular” şeklinde hakaretler sıralayan 63 yaşındaki N.Ş isimli kadın gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir markette çarşaflı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çarşaflı kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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