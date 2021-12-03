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Markette dehşet kamerada!

Şanlıurfa’da, soygun için girdiği markette, başına silah dayadığı kasiyerin bağırmasıyla kaçan 29 yaşındaki zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı.

Olay, gece Hayati Harrani Caddesi’ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren şüpheli, içeride müşteri kalmayınca kadın kasiyerin bulunduğu alana geçti. Kapüşonlu şüpheli, kasiyerin başına tabanca dayayıp, kasayı açmasını istedi.

Kasiyerin bağırmasıyla panikleyen şüpheli, marketten kaçtı. Arkasından dışarı çıkan kasiyerin yardım istemesiyle çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, A.A.'yı kısa sürede suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Etiketler market silah dehşet güvenlik kamerası kamera video
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