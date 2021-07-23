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Markette eşini taciz eden sapığı yere serdi

İstanbul Beyoğlu'nda bir markete giren kadın, arkasından yaklaşan yabancı uyruklu kişi tarafından tacize uğradı. Kadının eşi tacizciyi darp ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.20 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir markete giren Nazlı İrem K. alışveriş yapmak istedi. O esnada genç kadının arkasından yaklaşan İsrail uyruklu Abd Elkarem K., kadına elle tacizde bulundu. Bunu gören kadının eşi, şahsı yumruklarla dövdü.

SERBEST BIRAKILDI
Ortalığın bir anda karıştığı kavgada şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taciz ve darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme market tacizcisini serbest bıraktı!Mahkeme market tacizcisini serbest bıraktı!3. Sayfa

 

İHA

Etiketler market taciz sapık dayak
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