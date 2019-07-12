Markette korku dolu anlar ! 50 kişi tahliye edildi

Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan marketler zincirinin 2 katlı şubesinde çıktı. Müşterilerin içeride olduğu sırada et reyonunda bilinmeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede dumanların kapladığı markete, ihbarla çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.





Ekipler, güvenlik önlemi alıp, bir taraftan içeride bulunanları tahliye etmeye çalışırken, diğer taraftan yangına müdahale etti.





2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Diyarbakır'da, 2 katlı marketin et reyonunda saat 11.30'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 13.30'da söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunanlara ayran ve su verildi. Hasar meydana gelen markette soğutma çalışmaları, sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.







