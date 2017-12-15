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  4. 15 Aralık 2017 16:07

Markette ortalık karıştı: 1 ölü

Beşiktaş'ta bulunan bir markette çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Markette ortalık karıştı: 1 ölü
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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir markette çalışanlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Nisbetiye Mahallesi, Doğa Sokak'ta bulunan bir markette saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, marketin kasap bölümünde çalışan Namık A., (55) ile marketin manav bölümünde çalışan Naci Alpagut (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Namık A.,bıçakla Alpagut'a saldırdı. Alpagut, göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Alpagut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri saldırganı market içinde kıskıvrak yakaladı


Marketin girişine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri içeride inceleme yaptı. Alpagut’un cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

DHA

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