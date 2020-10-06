Markette soygun anı saniye saniye kamerada

Adana'da silahlı bir soyguncu, marketteki görevlileri tehdit ederek kasadaki 2 bin lirayı çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir markete giren maskeli ve eldivenli soyguncu raflardaki ürünleri inceledikten sonra kasaya yöneldi. Yanında taşıdığı silahı çıkararak 2 görevliyi kasayı açması için tehdit etti. Bu sırada müşteriler panikle marketin arka bölümüne kaçtı. Soyguncu kasadaki 2 bin lirayı alıp kaçtı. Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasını ekipler soyguncunun yerini belirledi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.