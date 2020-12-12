  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Aralık 2020 17:28

Marketteki taciz olayında yeni gelişme: Şeytana uydum

İstanbul Esenler'de bir markette, 11 yaşındaki S.D.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin savunması ortaya çıktı.

Marketteki taciz olayında yeni gelişme: Şeytana uydum
A+ A-

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli A.Ö. savcılık ifadesinde "Söyleyecek bir şeyim yoktur, nasıl ve neden yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"ŞEYTANA UYDUM"
Şüpheli A.Ö. hakimlik sorgusunda ise "Göstermiş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Ben bir anlık şeytana uydum, nasıl yaptım bilmiyorum. Çok pişmanım, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği de adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına kanaat getirerek şüpheli A.Ö.'nün "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Görüntüler infial yaratmıştı! Marketteki taciz olayında yeni gelişmeGörüntüler infial yaratmıştı! Marketteki taciz olayında yeni gelişme

 

market , olay , taciz , gelişme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM