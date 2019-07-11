Marmara Denizi'nde dehşet! Üniversiteliler ölümden döndü

Marmara Denizi Büyükada açıklarında geçtiğimiz günlerde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri adaya gelerek kamp yapmaya başladı. Kampta denizcilik eğitim alan gençler, kıyıdan yelkenli bir tekneye binerek açılmaya başladı. Gençler birkaç mil kat ettikten sonra adanın açıklarında rüzgar yelkenliye tersten vurdu. Rüzgarın şiddetiyle teknenin yelkeni devrildi.

Korku dolu anlar kamerada

Yelkeni halatla tutan genç öğrenci ise havalanarak uçtu. Korku dolu anların yaşandığı olayda gençlerden birinin kolu da teknenin halatına sıkıştı. Eğitmenin yardımıyla saniyeler sonra kolunu sıkıştığı yerden kurtaran genç, boğulmaktan son anda kurtuldu. Genç öğrenciler ardından denize dalarak tekneden uzaklaştı. O anlar ise gençlerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar kamerada

Görüntülerde, gençler yelkenli tekneye binerek denize açılıyor. Bir süre sonra rüzgarın vurduğu yelken devriliyor. Gençlerden biri denize uçarken, diğerinin de kolu sıkışıyor. Arkadaşından yardım isteyen genci eğitmeni kurtarıyor. Gençler ardından denize dalarak tekneden uzaklaşıyor.



