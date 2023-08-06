Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, SAAT'da merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Yalova'ya uzaklığı 5.4 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,6 olarak gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...