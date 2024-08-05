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Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem
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Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 7.14 kilometre uzaklıkta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler marmara marmara denizi deprem marmara'da deprem deprem oldu
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