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Marmara Denizi'nde deprem OLDU

Marmara Denizi'nde deprem OLDU
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Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem deprem oldu marmara marmara denizi marmara denizinde deprem
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