Marmara Denizi'nde sürüklenen tekneyi Sahil Güvenlik kurtardı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi.
Olay 12.30 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Motor arızası yapan özel bir tekne, akıntıda sürüklenmeye başladı.
Teknedeki 2 kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik teknesine bağlanan özel tekne, kıyıya çekildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol