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  4. 02 Ağustos 2017 12:56

Marmara Denizi'nin rengi değişti

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde bölgede etkili olan sağanak yağış ve selin ardından Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı.

Marmara Denizi'nin rengi değişti
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Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı Marmara Denizi kıyıları çamurlu suyla kaplandı

Marmara Bölgesi'nde bir süre önce etkili olan sağanak yağış ve selin ardından MarmaraDenizi'nin Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi kıyıları, selin getirdiği belirtilen çamurlu suyla kaplandı. Denizin üstü kahverengi renge bürünürken, tatilciler son 10 gündür etkili olan çamurlu su nedeniyle denize giremediklerini dile getirdi.

Tatilcilerden Soner Torkan, "Son 10 gündür denizin rengi kıyı bölgelerde adeta çamur rengini almış durumda. Ancak açıklarda ise mavi rengini koruyor. Bölgeye en son yağan yağmurları etkisinin olduğunu ifade ediliyor. Denize giremiyoruz . Havalar sıcak olmasıyla çocuklar çamur falan dinlemeden giriyor, fakat dibi de balçık olmuş durumda. Denize girenleri balçık nedeniyle boğulma tehlikelerine karşı zaman zaman uyarıyoruz" dedi.

Yetkililer, denizdeki kahve rengin sel sularının getirdiği çamurlardan kaynaklandığını belirterek, endişelenecek bir durum olmadığını kaydetti.

 

 

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