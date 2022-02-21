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Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.  

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında Marmara Denizi'nde saat 23.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği saptanan sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

Etiketler deprem marmara marmara açıkları deprem oldu
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