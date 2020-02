''Marmara'da 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor''

Türk Kızılayı Bursa Şubesi tarafından ‘afet koordinasyon toplantısı' düzenlendi. Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan ve Bursa İl AFAD Müdürü Yalçın Mumcu'nun katıldığı programda Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, deprem ile ilgili sunum yaptı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, "Türk Kızılay'ın Türkiye genelinde 9 ana afet, 23'te yerel afet bölgesi bulunuyor. Deprem öncesinde hazırlıkları tamamlanmak üzere afet merkezlerimizce yerelde şubeler bir araya getirilerek afet konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Bu kapsamda Türk Kızılay'ın Bursa şubeleri ve temsilcilikleri bir araya gelerek afet anında ne gibi çalışmalar yapmamız gerektiği konusunda bilgilendirme ve istişare yapmak için toplandık. Türk Kızılay'ın yapmış olduğu bütün faaliyetler hayırseverlerimizin bağışlarıyla ve katkılarıyla sağlanıyor. Milletimizin teveccühünden dolayı üzerimize ciddi manada sorumluluk düşüyor. Türk Kızılay'ı, Türk milletinin vicdanı olması sebebiyle bütün dünyaya iyilik hareketini yayarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Türkiye'deki afet koordinasyonunun en başında AFAT bulunmaktadır. Diğer gıda ve beslenmeyle ile ilgili sorumluluk Kızılay'a verilmiştir. Afette anında bu tür çalışmalar için temsilciliklerle bir araya gelerek istişare ediyoruz. Her hangi bir eksikliğe mahal verilmemesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

"Şehir Hastaneleri inşaat tekniği olarak yapılmış en iyi binalar"

Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Elazığ ve Manisa'da meydana gelen depremler bize bir gerçeği yeniden hatırlattı. Marmara Bölgesi'ndeki illerde deprem riski altındadır. 1855 yılında Bursa 2 büyük deprem atlattı. Tarihi verilere göre 35 bin nüfuslu Bursa'da yüzde 4 can kaybı olmuştur ve şehir viraneye dönmüştür. Kestel'den başlayarak 90 kilometrede çok büyük hasar oluşmuştur. Ulucami'nin minareleri de yıkılmıştır. Bu tarihten bu yana deprem olmaması riski arttırmaktadır. Okullarımızın yeniden yapılacak olması olumlu gelişme. Şehir Hastaneleri inşaat tekniği olarak yapılmış en iyi binalar. En son inşaat teknikleri kullanıldı" diye konuştu.

"1970 ve 2005 yılları arasında yapılan binalarımızın dayanıklı olduğunu söylemek zor"

Kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayan Beyhan, "Bizim yapı stokumuzun çoğu kaçak ve mühendislik görmemiş binalar. Bu binaların en yakın zamanda elden geçmesi lazım. Kentsel dönüşüm binaların yenilenmesi açısından önemli bir başlık. Vatandaşlarımızın binalarını test etmesi gerekiyor. Şuanda Marmara Bölgesi olarak depreme hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Marmara deniz havzasında 1766'dan beri aktif olmayan fayın kırılması sonucu 7 ve ya üzerinde meydana gelebilecek depremde binalarımızın güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Binalarımızın testlerinin yapmamız ve devlet desteğiyle kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. 1970 ve 2005 yılları arasında yapılan binalarımızın dayanıklı olduğunu söylemek zor. Daha önceki araştırmalarda bu binalar incelendi ve bu bağlamda kentsel dönüşüme hız verilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Bilimsel araştırmalara göre 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor"

1855 yılındaki Bursa depreminde 35 bin nüfusun yüzde 4'ünün hayatını kaybettiğini anlatan Beyhan, "Şu anda böyle depremde 3 milyonu geçen Bursa nüfusunun yüzde 4'ünü düşünürseniz çok fazla can kaybı yaşanabilir. Biz Bursa'da depremin 7 büyüklüğünün üzerinde olmayacağını düşünüyoruz. 6 ve 7 arası bir depremde çok hasar ve can kaybı meydana gelebilir. Bu bilimsel ve olasılıksal çalışmalarla gösterilmiş durumdadır. Marmara deniz havzasının ortasından geçen fay ise, Marmara Denizi'ne kıyısı olan her kesimi etkiliyor. Bu bilinen bir gerçek. Bilimsel araştırmalara göre 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Zemin etkisi dediğimiz bir olay var" şeklinde konuştu.