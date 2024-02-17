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Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

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Marmara Denizi’nde İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

Marmara Denizi’nin 51 metre derinliğinde  tespit edilen gemiye ulaşmak için dün saat 17.00 itibarıyla yapılması planlanan dalış, TCG AKIN Gemisi’nin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının kopmasıyla gerçekleştirilemedi. Hava muhalefeti ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dalışın dün gerçekleştirilemediğini söyleyen Bursa Valisi Demirtaş, bu sabah itibarıyla TCG AKIN Gemisi’nin 3 halatla yer sabitleme çalışmasını tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri personelinin bugün gemiye dalışı gerçekleştireceğini belirtti. Kayıp 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenlerinin de ‘BATUHAN A’ adlı ticari geminin enkazında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Etiketler marmara batan gemi müretebat cansız beden
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