Marmara'da bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 19.52'de merkez üssü Yalova açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem Yalova'ya 3,71 km uzaklıkta 10,6 km derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

4.1'lik depremin ardından Yalova yakınlarında 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Yalova açıklarında aynı bölgede saat 20.04'te bir deprem daha meydana geldi. Yine İstanbul'un pek çok bölgesinde hissedilen depremin büyüklüğü 3 olarak ölçüldü. Bu deprem ise yerin 10.55 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli ise ikinci depremin büyüklüğünü 3.3 olarak ölçtü. Kandilli Yalova açıklarında 20.09'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

Yalova'da saat 19.52'de 4.0, 20.04'te 3.0, 20.09'da ise 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremlerin ardından saat 22.32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'da hissedildi.

Saat 22.32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre deprem denizin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.