  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Marmara'da ceset paniği: Kıyıya vurdu

Marmara'da ceset paniği: Kıyıya vurdu

Marmara'da ceset paniği: Kıyıya vurdu
Güncelleme:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki sosyal tesisin kıyısında, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler cesedi kıyaya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA

Etiketler Mudanya sahil marmara denizi mudanya sahili ceset marmara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Gülşen'i eleştirdiği hatırlatılan Demet Akalın'ın yanıtı ''bu don değil'' oldu Gülşen'i eleştirdiği hatırlatılan Demet Akalın'ın yanıtı ''bu don değil'' oldu Cıvalı muska paniği: AFAD devrede Cıvalı muska paniği: AFAD devrede Gençlik ve Spor Bakanı Bak: ''Bunun hesabını verecekler'' Gençlik ve Spor Bakanı Bak: ''Bunun hesabını verecekler'' Türkiye'nin en lezzetli renk cümbüşü başladı... Binlercesi böyle kurutuluyor Türkiye'nin en lezzetli renk cümbüşü başladı... Binlercesi böyle kurutuluyor Tarkan'da eşiyle romantik paylaşım: Sosyal medyada aşka geldi Tarkan'da eşiyle romantik paylaşım: Sosyal medyada aşka geldi Cem Küçük: ''Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor'' Cem Küçük: ''Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor'' Paris 2024'ün kapanışı da olay oldu: Şeytani bulundu Paris 2024'ün kapanışı da olay oldu: Şeytani bulundu Av yasağının kalkmasına günler kala, hamsi dahil 7 türe ev yasağı Av yasağının kalkmasına günler kala, hamsi dahil 7 türe ev yasağı 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası
Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran 2'deki sevişme sahneleri olay oldu Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran 2'deki sevişme sahneleri olay oldu Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... Beşiktaş taraftarının beklediği müjde geldi Beşiktaş taraftarının beklediği müjde geldi Zam'aydın Türkiyem: Tüpe zam geldi Zam'aydın Türkiyem: Tüpe zam geldi Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu Bayiden 0 km diye aldığı araç kazalı çıktı Bayiden 0 km diye aldığı araç kazalı çıktı Arda Turan Süper Lig'teki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'teki ilk maçında kırmızı kart gördü Erman Toroğlu Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumlarken... ''İyi seks, iyi spordur'' Erman Toroğlu Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumlarken... ''İyi seks, iyi spordur'' X Türkiye rakı kadehi paylaşımını kaldırdı X Türkiye rakı kadehi paylaşımını kaldırdı