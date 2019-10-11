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  4. 11 Ekim 2019 10:40

Marmara'da peşpeşe yaşanan depremlerle ilgili korkutan açıklama

Dün gece Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında peş peşe yaşanan depremlerin, 1990 yılında büyük bir yıkıma yol açan 17 Ağustos depremiyle aynı fay hattında meydana geldiği açıklandı.

Marmara'da peşpeşe yaşanan depremlerle ilgili korkutan açıklama
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İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4 şiddetindeki depremin 17 Ağustos depremi ile aynı fay hattında olduğunu açıkladı.

Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 4,0 büyüklüğündeki depremin 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ile ilişkisi olmadığını bildirdi. Tüysüz, Yalova açıklarında meydana gelen depremin 17 Ağustos 1999'daki depremin fay hattında kırıldığını ve artçı sarsıntıların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Marmara'da bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi!Marmara'da bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi!

 


 

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