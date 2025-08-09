  1. Anasayfa
Marmaray istasyonlarında peş peşe intihar şoku!

Güncelleme:

İstanbul'da Marmaray istasyonlarında 1 saat arayla 2 kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

İstanbul'da bu sabah Marmaray istasyonlarında iki intihar vakası yaşandı. İlk olay Güzelyalı İstasyonu’nda, ikinci ise Darıca İstasyonu’nda meydana geldi. İki ayrı olay nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı.

İntiharlar üzerine Marmaray’ın sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

“Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”

“Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”

 

