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Marmaray istasyonunda korkunç olay!

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İstanbul'da Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

İstanbul Marmaray Ataköy durağında erkek şahıs trenin önüne atladı. Tren dururken, yolcular boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alarak vatandaşlar trenden uzaklaştırıldı. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

Marmaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İHA

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Etiketler marmaray intihar ataköy
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