Marmaray'da acil durum anonsu ! Nedeni belli oldu

İstanbul’da her gün onbinlerce vatandaşın kullandığı Marmaray’da yolcular peronlardan tahliye edildi. Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Odatv'deki habere göre, polislerden bilgi almak isteyen vatandaşlara ise polisler bilgi veremeyeceklerini söylediler.

NEDENİ BELLİ OLDU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, yangın alarmındaki arızadan dolayı sistemi otomatik boşaltma alarmı verdiğini belirttiler. Bu nedenle sistemin düzeltilip Marmaray'ın yeniden normal ulaşıma açılacağını vurguladılar.