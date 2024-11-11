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Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

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İstanbul Bostancı'daki Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiyi silahla bacağından vurdu.

Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, asayiş sorgulamasında 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından poliste daha önceden kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.T. ise 'Kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Bostancı'daki Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiyi silahla bacağından vurdu.

 

AA/DHA

Etiketler marmaray güvenlik görevlisi kavga
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