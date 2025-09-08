Marmaris Barlar Sokağı'nda kanlı kavga: Yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Z.Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan H.A. (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A. ve kurşunların bacağına isabet ettiği A.C.N. (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Z.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA