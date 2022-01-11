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Marmaris- İçmeler karayolunda heyelan

Marmaris- İçmeler karayolunda heyelan

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmurun yumuşattığı zeminden kopan kaya ve toprak parçaları, Marmaris- İçmeler kara yoluna yığıldı.

Marmaris'te gün boyu etkili olan sağanak, Marmaris-İçmeler kara yolunun 9'uncu kilometresindeki Seyir Tepesi mevkisinde, saat 10.00 sıralarında heyelana neden oldu.

Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya zemininden kopan parçaların bir kısmı yola yığılırken, çoğunluğu 8 yıl önce döşenmiş metal ağlara takıldı.

Trafik polisleri, Marmaris- İçmeler kara yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin iş makineleri ile yaptıkları temizlik çalışması ardından, 45 dakika sonra yolda trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, ilçeye son 24 saatte, metrekareye 60,4 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi. İlçe merkezinde yağmurun aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Etiketler Marmaris- İçmeler kara yolu heyelan
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