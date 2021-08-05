Marmaris'te itfaiye aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracının Marmaris'te şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği Muğla'dan kaza haberi geldi.
Yangınlara müdahale için Marmaris'te bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı Turunç bölgesinde şarampole yuvarlandı.
Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındı.
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