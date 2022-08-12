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Marmaris'te orman yangını; 1 kişi gözaltında

Marmaris'te orman yangını; 1 kişi gözaltında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangına neden olduğu belirlenen 51 yaşındaki çoban, gözaltına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden 51 yaşındaki çoban Ö.C., gözaltına alındı.

Söğüt Mahallesi Kızılyer mevkisindeki makilikten saat 11.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 14 arazöz, 4 ikmal aracı ve 63 orman işçisi ile de karadan müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın talimatıyla yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için 2 asayiş timi görevlendirildi.

Jandarma ekipleri, keçilere saldıran yılanları uzaklaştırmak için yaktığı ateşin yangına neden olduğunu itiraf eden çoban Ö.C.'u gözaltına aldı. 

 

Etiketler marmaris orman yangını yangın gözaltı
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