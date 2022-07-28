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Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 150 işçi ile karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. 

Yangın, saat 18.06'da ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. 

 HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 150 işçi ile karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.

Etiketler marmaris orman yangın
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