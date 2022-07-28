Marmaris'te orman yangını: Yangına ''hurda'' denilen uçaklar müdahale etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Bugün saat 18.00 sıralarında Sarıalan Kov mevkii Marmaris Otogarı'nın üst kesimindeki sarp ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine intikal ettirilen hava araçları art arda alevlere su bıraktı. Yoğun müdahale ile alevlerin büyümesi engellendi. Ayrıca kara ekipleri de yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve yoğun gayreti sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında gece boyunca gece görüş özelliğine sahip iki helikopterin de görev yapacağı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

THK UÇAKLARI MARMARİS'TE

Diğer yandan geçtiğimiz yıl Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının Akdeniz Bölgesi'nde felakete neden olan orman yangınlarında kullanılmaması nedeniyle yaşanan tartışmalar sürerken AKP iktidarının "hurda" olarak tanımladığı, "kullanılamaz"denilen uçakların alevlere müdahale ettiği anlar görüntülere yansıdı.