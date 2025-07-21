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Marmaris'te teknede kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te teknede kanlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde koyda demirli olan bir teknede çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan bir teknede meydana geldi. Teknedeki A.D.O. ile S.Y., S.Y. ve C.V.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. A.D.O. başına aldığı darbe sonucu denize düştü. A.D.O., babası tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan A.D.O., Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. A.D.O., kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralı ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kavganın nedeni araştırılırken, olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

DHA

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Etiketler Marmaris tekne kavga kocabahçe koyu
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