Marmaris'ten bir kahreden haber daha: Ekiplere su taşırken hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren, Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Akdemir’in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

YANGINDAN ACI HABER GELDİ

Marmaris'teki yangından acı haber geldi. Alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir’in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir’in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğiz’e bağlı Sazak Mahallesi'nden olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir’in, Marmaris’te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA YARDIM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

25 yaşındaki Akdemir’in, meydana gelen yangına yardım etmek için motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasına yardım ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Öte yandan Şahin Akdemir’in sosyal medya hesabından yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala” konuşmaları görülüyor.