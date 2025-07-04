Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 18'i kadın 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 4 masaj salonu ve 4 eve yapılan baskınlarda; 18'i kadın 19 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer teminiyle suçlanıyor.

DHA