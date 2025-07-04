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Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda gözaltı var

Masaj salonlarına fuhuş baskını: Çok sayıda gözaltı var
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Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 18'i kadın 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 4 masaj salonu ve 4 eve yapılan baskınlarda; 18'i kadın 19 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer teminiyle suçlanıyor.

DHA

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Etiketler eskişehir masaj salonu operasyon gözaltı
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