Masum göründüğüne bakmayın ! O bir seri katil...

Isparta’da 3 ay içerisinde 2 kadını yardım bahanesiyle aracına aldıktan sonra gasp maksadıyla öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısının çıkarıldığı mahkemede işlediği cinayetlere ilişkin ifadeleri kan dondurdu. Kentte yaklaşık 18 yıl önce de gasp maksadıyla yaşlı bir kadını öldüğü ortaya çıkan katil zanlısının mahkeme heyetine, "Pişman olduğum için itiraf ettim. İşlediğim cinayetlerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorum. Tedavi görmek istiyorum" dediği ortaya çıktı.



Isparta’da 17 Temmuz ve 20 Eylül tarihlerinde yardım bahanesiyle evlerine götürmek üzere aracına binen 2 kadını da gasp maksadıyla boğarak öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısı Bekir Çiftçi’nin, 18 yıl önce de başka bir kadını gasp maksadıyla öldürmek suçundan hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Zanlının çıkarıldığı mahkemede olaylardan pişmanlık duyduğu ve hukuki sorumluluklarını algılamayarak tedavi görmek istediği yönündeki beyanları da dikkat çekti.

YARDIM BAHANESİYLE YAKLAŞTI, FARKLI YERE GİDİNCE İTİRAZ EDEN KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Isparta Atış Poligonu mevkiinde bulunan kadın cesedinin, incelemelerde geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan Suna Özbey olduğu belirlendi. Zanlının Özbey’i Sermet Mahallesi 121.Cadde üzerinde bulunan Sav otobüs duraklarından evine götürmek bahanesiyle aracına bindirdiği ve Halıkent Mahallesi’ndeki evine doğru gitmek yerine Sav yolu güzergahındaki Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne döndüğü, burada kadının itiraz etmesi üzerine araçta bulunan iple boğduğu ortaya çıktı. Zanlının, cesedi Atış Poligonu mevkiinde, yanında bulunan çapa ve keser benzeri aletle araziyi kazarak gömdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜKTEN 1 HAFTA SONRA KARTINDA PARA ÇEKTİ

Diğer yandan, zanlının Özbey’i öldürdükten 2-3 gün sonra talihsiz kadını gömdüğü yere gittiğini itiraf ettiği ve mahkeme beyanlarında, "Oraya gittim ama neden gittiğimi bilmiyorum" dediği ortaya çıktı. Zanlı Çiftçi’nin, Özbey’i de kaçırarak öldürdükten sonra talihsiz kadının üzerinde bulunan ve şifresi de bir kağıtta yazılı banka kartlarından bir süre sonra 700 TL para çektiği tespit edildi.

NURTEN AVAR'I DA AYNI YÖNTEMLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Çiftçi’nin kentte 20 Eylül Perşembe günü İskender Mahallesi’ndeki başka bir otobüs durağında beklerken, yine yardım bahanesiyle aracına davet ettiği Nurten Avar’ı da aynı yöntemle ve gasp maksadıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlının, Avar’ı da boğarak öldürdükten sonra bu kez cesedi Gökçay Mesireliği alanında gömdüğü belirlendi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelinin Karaağaç Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramalarda, Nurten Avar’a ait olduğu belirlenen ziynet eşyası ele geçirdi. Çiftçi’nin, bu cinayeti de itiraf ettiği ortaya çıktı.

Isparta'da geçen cumartesi günü cansız bedeni bulunan Nurten Avar

"İŞLEDİĞİM CİNAYETLERİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYAMIYORUM, TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Çiftçi’nin mahkemede "Gözaltına alındığımda, işlediğim cinayetleri hiçbir baskı altında kalmadan itiraf ettim. Bu olayda pişman olduğum için itiraf ettim. İşlediğim cinayetlerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamıyorum. Tedavi görmek istiyorum" dediği iddia edildi.

İLK CİNAYETİNİ 200 YILINDA İŞLEMİŞ

Isparta’da işlediği 2 kadın cinayeti sonrasında tutuklanan katil zanlısı Çiftçi’nin, 2000 yılında da yine kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı Müzeyyen Gürgen’i (72), 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasını çekerek cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.