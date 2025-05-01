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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına zarar vermişti: İşte istenen ceza

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına zarar vermişti: İşte istenen ceza
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İstanbul Kadıköy'de bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında çalışmaları tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, D.A.'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA

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Etiketler Mattia Ahmet Minguzzi mezar
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